Somma: "Problemi vanno al di là della tattica, non c'è un giocatore col sorriso"

L'allenatore Mario Somma è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare le vicende in casa Napoli: "Sicuramente il Napoli doveva puntare al massimo. Non credo che i problemi siano tattici, o comunque a livello di gioco, ma ambientali. Non c'è un giocatore che scenda in campo con il sorriso sulla bocca, c'è un pensiero pesante fatto di polemiche che ha frenato tutto il resto. Certe situazioni sono state create in maniera stupida perché hanno limitato le potenzialità della squadra. Il Napoli è una squadra che si è creata problemi da sola".