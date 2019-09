Soncin: "Dura passare dal Liverpool al Lecce, bisognerà tenere alta l'adrenalina"

A Radio Kiss Kiss nella trasmissione Ultim'ora è intervenuto Andrea Soncin, ex giocatore: "Il compito più difficile per Ancelotti è quello di tenere alta la concentrazione, l'adrenalina. Queste partite danno tanto ma tolgono anche, passare dal Liverpool al Lecce può sembrare semplice ma è la partita più difficile per questo Napoli.

Lecce? E' una squadra molto organizzata, con qualità, ha raccolto meno di quanto meritava. La difficoltà mentale sta nel fatto che quando una squadra forte come il Napoli si trova a affrontare una neopromossa dopo una grande prestazione con i campioni d'Europa. Se gli azzurri giocheranno come contro il Liverpool allora potranno lottare su tutti i fronti.



Inter e Juventus? Per quanto riguarda l'Inter erano alte le aspettative. Sono partiti forte in campionato ma in Champions hanno avuto problemi in intensità. Credo che la squadra di Conte dovrà lavorare ancora molto. La Juventus ha subito un pareggio amaro, subiscono gol su palla inattiva con costanza, non credo sia però un pareggio negativo, fa parte del percorso che dovrà fare la squadra bianconera. Sarri saprà trovare le giuste soluzioni".