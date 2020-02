Sonetti: "Gattuso persona genuina, Allan deve mettersi a due disposizione per la squadra"

L'allenatore Nedo Sonetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live, soffermandosi sul momento del Napoli in vista del match contro il Barcellona: “Gattuso è una persona genuina e per questo motivo ha parlato così di Allan. E’ un centrocampista intelligente e si deve mettere a disposizione di Gattuso per dare un contributo alla sua squadra. Non ci sono discussioni da fare su questo punto".