Sorrentino: “Meret-Caprile? Ci sono delle gerarchie. Uno giocherà la Coppa Italia”

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret-Caprile? Se il mister ha detto che c’è una gerarchia sarà così, ho letto parole belle su Meret e credo che il titolare sia lui, poi il campo dirà chi sarà il vero titolare. C’è Caprile che sarà pronto a cogliere le occasioni che gli concederanno. Il Napoli non ha le coppe ed è giusto che Caprile giochi in Coppa Italia almeno.

Caprile è pronto per una grande squadra, ha fatto la gavetta ed ha dimostrato di saperci stare in un grande club. Portieri italiani? Quando andai in Grecia a giocare facevamo la Champions con l’AEK Atene e in Champions eravamo solo io e Cudicini come italiani. E’ da un po’ che non vengono valorizzati i portieri italiani”.