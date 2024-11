Sorrentino: "Meret poteva fare di più sul secondo gol, ma non drammatizziamo!"

Stefano Sorrentino, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A vedere dalla tv, sul tiro di Lookman, Meret ha delle responsabilità. Lui sulla palla ci era arrivato, il tiro era forte, l’unica pecca di Meret è che avrebbe potuto far qualcosina in più. Sul terzo goal dell’Atalanta non ha responsabilità.

Non vedo troppi drammi da fare su Meret, il Napoli nel prossimo week end farà molto ma molto bene e la sconfitta di ieri sarà un lontano ricordo. Il ritorno di Lobotka? Sarà importante per Conte, non gioca da solo e dev’essere supportato. E’ sempre meglio avere Lobotka come compagno di squadra che averlo contro”.