Sorrentino scherza: "Napoli? Pronti a vedere le partite, fino a poco fa neanche quello"

Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa sul Nove', ha parla del suo nuovo film “Parthenope” in uscita il 24 ottobre: “È un film inattuale, vuol dire essere moderno perché contiene una vaga difformità rispetto ai temi di oggi. Ha al centro l’erotismo e la seduzione, tematiche ultimamente critiche ma per me erano pertinenti al racconto che volevo fare e le ho trovate anche potenti dal punto di vista cinematografico”. Nel film centrale è Napoli, una città “che è ancora capace di generare mistero dietro la sua superficie”.

Sul Napoli Sorrentino, grande tifoso azzurro, ha scherzato: "Siamo pronti a vedere le partite, fino a poco fa neanche quello. Mi sembra già un passo avanti".