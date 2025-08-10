Sorrento, Mirko Conte: "Oggi risultato non contava, Napoli di ritmo e qualità molto superiori"

Al termine dell'amichevole persa 4-0 contro il Napoli, il tecnico del Sorrento, Mirko Conte ha analizzato la prestazione dei suoi: “Ovviamente oggi non è il risultato che conta perché avevamo contro una squadra di ritmo e qualità molto superiori alla nostra. Tuttavia, ho avuto le risposte che mi aspettavo dopo ventuno giorni di ritiro.

Stiamo cercando di mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della partita con la Salernitana, abbiamo davanti un’altra settimana di lavoro e prepareremo al meglio il primo impegno ufficiale”.