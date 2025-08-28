Sorteggio Champions, Condò: "E' andata peggio al Napoli e meglio all’Atalanta, vi spiego"

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Paolo Condò ha commentato il sorteggio del girone unico di Champions League: “Secondo un calcolo maccheronico, in base alle posizioni delle avversarie, è andata peggio al Napoli e meglio all’Atalanta. Per il 142 come totale, per l’Inter 147, per la Juventus 150 e per l’Atalanta 163.

Quindi l’Atalanta è stata la squadra più fortunata, perché le squadre che affronterà hanno posizioni più elevate, ad esempio il Real Madrid vale uno. Con 16 punti l’anno scorso si arrivava nelle prime otto, ossia 5 vittorie e un pareggio. Bisogna vedere se c’è la possibilità realistica di vincere cinque partite”.