Sosa: "Anche con Haaland il Napoli avrebbe perso. Col Milan hanno corso il 30% in meno"

L’ex attaccante del Napoli Roberto ‘Pampa’ Sosa è intervenuto a ‘Delietta Gol’, trasmissione in onda su Prima Tv: "Dal 15 agosto quando è iniziato il campionato il 2 aprile abbiamo visto per la prima volta una squadra superare il Napoli in tutti gli aspetti. Nelle altre sconfitte don l’Inter il Napoli poteva portare a casa un pareggio, con la Cremonese meritava di vincere, mentre con la Lazio è stata superata tatticamente ma anche lì poteva starci un pareggio. Invece in quest’ultima partita il Milan è riuscito a fare in 90 minuti quello che il Napoli ha fatto per tutto il campionato. Il Milan si è concentrato soltanto su questa partita. Parlare di incidente di percorso non mi pare giusto perché il Napoli è stato totalmente superato. C’è da dire grande Milan e fargli i complimenti anche perché con le posizioni di Bennacer e Brahim Diaz ha sorpreso tutti.