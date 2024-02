Sosa: "Applaudo Calzona! Positivo e zero scuse, il Napoli è tornato alto e non s'è accontentato!"

Nel corso di Azzurro Champions su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha commentato il pareggio del Napoli contro il Barcellona

Nel corso di Azzurro Champions su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha commentato il pareggio del Napoli contro il Barcellona: "Non l'avrei detto, ma si è visto in partita la volontà di Calzona di far pressare di nuovo in alto la squadra. Il tecnico ha dato degli input che la squadra ha colto. Non c'è stato tempo per allenare, ma Calzona ha lanciato input.

Qualcun'altro avrebbe usato qualche scusa, che non aveva tempo o che mancava sempre qualcuno, Calzona invece è arrivato ieri ma almeno ha detto alla squadra di pressare alto, di non accontentarsi e con più precisione davanti poteva anche vincere, ma va bene così perché il Barcellona ha tanti campioni. Da applaudire Calzona per gli input che ha mandato alla squadra, ci ha fatto emozionare il Napoli che ci ha provato".