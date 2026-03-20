Sosa: “Che noia! Brutta gara, solo De Bruyne mostra qualcosa”

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Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha commentato così Cagliari-Napoli 0-1: "Devo essere sincero, mi sono annoiato molto, si è visto qualcosa solo quando ha preso palla de Bruyne. Contava vincere, c’è l’obiettivo da raggiungere e Conte è il tecnico giusto per portarlo a casa ma una brutta partita, male anche il Cagliari, lo spettacolo diciamo così ne ha risentito".

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