Sosa: "Che rabbia! Uno dall'esperienza di Juan Jesus non può fare quell’errore"

L'ex azzurro Roberto "Pampa" Sosa ha commentato il pareggio tra Cagliari e Napoli ai microfoni di Tele A: “Juan Jesus ha responsabilità, non può farla rimbalzare in area. Uno con la sua esperienza non può fare quell’errore, il pallone era anche lento e Luvumbo non è uno che spizza come gli altri attaccanti del Cagliari. Mi ha fatto arrabbiare davvero quell’errore. Peccato perché il Napoli poteva raddoppiare, Politano si è divorato il 2-0. Veramente un peccato per le posizioni europee".