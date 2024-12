Sosa: “Che sofferenza, la bellezza di Conte è solo nei risultati”

L'ex azzurro Roberto "Pampa" Sosa, su Tele A nel corso de La Partita dei Campioni, ha commentato la vittoria del Napoli per 2-1 contro il Genoa: “La bellezza di Conte sono solo i risultati. Lui dice sono antipatico perché vinco. Nel secondo tempo il Napoli ha giocato col freno, si è sofferto tantissimo. I tifosi devono esultare, ma noi dobbiamo fare un’analisi. A Conte fanno domande da 0-0, io sono felicissimo ma il secondo tempo non posso dire mi sia piaciuto e non posso dire tutto bello. Il Napoli ha un attacco che ha solo l’Atalanta forse ma ci sono altre squadre pure piccole che giocano sempre a calcio".