Sosa: "Conte non doveva togliere De Bruyne, il suo giocatore migliore. Scelta forte"

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso di 'Azzurro Champions', ha commentato la decisione di Antonio Conte di sostituire Kevin De Bruyne dopo l'espulsione di Di Lorenzo. Di seguito le sue dichiarazioni: "La sostituzione di De Bruyne è stata forte. Conte ha tolto il miglior giocatore, devo esser sincero ed a me non è piaciuta. Lascio stare la partita, ma sostituire De Bruyne è un rischio che può prendersi solo una figura come Conte. E’ un qualcosa di pesante. Io avrei tolto Politano”.