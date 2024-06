Sosa: "Di Lorenzo non sta rispettando i tifosi, lui è il capitano dello Scudetto dopo Diego!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A è intervenuto l'ex azzurro Pampa Sosa, interrogato sul caso Di Lorenzo

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A è intervenuto l'ex azzurro Pampa Sosa, interrogato sul caso Di Lorenzo: "Di Lorenzo non chiarendo, ha confermato tutto ciò che si è detto. Ha dimenticato l'aspetto fondamentale: i tifosi. Lui è il capitano del Napoli, il giocatore più importante oltre Osimhen e Kvara. Lui indossa la fascia che è stata di Maradona ed ha vinto lo Scudetto dopo Diego, alzando il trofeo con la fascia.

Non si può permettere di non chiarire la situazione. Perché non può dire che è vero o falso, perché lasciare questa incertezza e che lascia a speculazioni? E' una mancanza di rispetto verso i tifosi perché lui indossa la fascia di capitano di una squadra come il Napoli, s'è dimenticato di questo particolare. Mi auguro si possa risolvere tutto al più presto, sarebbe insostenibile vivere tutto questo nel pieno di un ritiro pre-campionato. Lui è il capitano del terzo Scudetto, voleva finire qui la carriera. Perciò bisogna anche non sbilanciarsi: il suo agente disse che andare via dopo questa stagione sarebbe stato da vigliacchi. A volte meglio restare in silenzio. Poi se il Napoli non dovesse accordarsi sulla cifra, Di Lorenzo come resterebbe? Poi sembra tutto fatto, ma non è in scadenza, ha un contratto lungo ed è il capitano. Perciò lui poteva chiarire in conferenza stampa, ma lo dissi già settimana fa: mi sembra un gioco al ricatto alla società per poterlo da un'altra parte dove offrono di più. Lui s'è dimenticato di essere capitano del Napoli, ma altrimenti vale tutto, manco i contratti valgono più niente".