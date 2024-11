Sosa difende Lukaku: “Hien è il migliore nei duelli, non puoi giocare solo su di lui!”

vedi letture

L'ex azzurro Roberto "Pampa" Sosa ha commentato ai microfoni di Tele A le prestazioni degli azzurri, sconfitte 3-0 dall'Atalanta: "Lukaku? Non è stato il peggiore per me, si esagera, all’inizio alcune sportellate le ha anche fatte ma per nessuno. Bisogna metterlo anche in condizione.

Il Napoli gioca solo su palla addosso, dovrebbe variare. E’ stato marcato da Hien, il migliore difensore forse del campionato in queste situazioni ma Lukaku andava coinvolto diversamente anche sui cross e con un gioco diverso. Mettiamoci nei suoi panni, io gli do 5,5".