Sosa difende Meret: "Ha portato punti con Cagliari e Parma e la qualificazione in Coppa Italia!"

Roberto 'Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "Innanzitutto io voglio chiarire per la diciottesima volta che non sono il procuratore di Meret, non sono neanche il suo amico. L'ho conosciuto quando sono andato a vedere gli allenamenti di Spalletti: è un bravissimo ragazzo, di Udine, molto educato, rispettoso, secondo me anche un ottimo portiere ed è nel giro della Nazionale.

Se Meret fa bene dico che ha fatto bene, se Meret fa male dico che ha fatto male, come dovrebbero fare tutti, non ho pregiudizi infatti contro l'Atalanta ho detto che poteva fare molto ma molto di più ed anche nel tiro con l'Inter. Però per me rimane un ottimo portiere. Che si possa creare instabilità intorno ai calciatori? Sì, i social oggi sono cattivi, sono aggressivi, e i calciatori come noi e come tutti stanno dietro a questi social che a volte fanno male. Ma io sono convinto che questi ragazzi coi tempo che corrono sono molto preparati sotto questo punto di vista e quindi sanno gestire questa instabilità che si può creare dalla tifoseria o dai giornalisti. La critica del giornale o del giornalista ci sta perché è lavoro, il tifoso paga il biglietto e può piacere o non piacere Meret. Io credo che sta facendo tutto sommato un ottimo campionato, se il Napoli è primo al di là di qualche partita che lui ha mancato, secondo me sta facendo un ottimo campionato. Ha portato dei punti: Cagliari, Parma, il passaggio del turno in Coppa Italia...".