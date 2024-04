Sosa: “Dovevano uscire in tanti, al 45’ ha pagato solo Natan perché debole nello spogliatoio”

"I giocatori alzano solo le mani per lamentarsi tra loro, l’atteggiamento tipico di chi scarica sugli altri".

L'ex azzurro Roberto "Pampa" Sosa ha parlato ai microfoni di Tele A all'unico cambio di Calzona all'intervallo di Empoli-Napoli, nonosante la pessima prestazione di squadra: "Al 45’ ha pagato solo il più debole, diciamo quello che non ti dirà niente. Me la prendo anche con Calzona ora perché tanti meritavano di uscire da Di Lorenzo ad Osimhen, ma è uscito solo Natan. I giocatori alzano solo le mani per lamentarsi tra loro, l’atteggiamento tipico di chi scarica sugli altri.

Inoltre l'ex attaccante si è soffermato sul connazionale Simeone: "Su Simeone siamo vicini alla mancanza di rispetto verso un calciatore che già meritava più spazio l’anno scorso ma soprattutto quest’anno… e non ha mai fatto una polemica finora".