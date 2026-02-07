Ultim'ora Infortunio McTominay, Conte annuncia: "Ha un problema da inizio anno, vi spiego..."

Scott McTominay è stato sostituito all'intervallo a causa di un problema muscolare, per il quale ha iniziato a zoppicare in campo durante il match contro il Genoa. Nel post-partita Antonio Conte, allenatore del Napoli, ai microfoni di DAZN ha dato aggiornamenti sulle condizioni dello scozzese:

"McTominay ha un problema che si porta da inizio anno, ogni tanto gli si infiamma la zona del tendine che va dal gluteo all'ischiocrurale. Ogni tanto lo fa giocare a marce ridotte, lui avrebbe anche continuato ma io a fine primo tempo preferisco un giocatore che sia al 100% anziché andarsi a prendere dei rischi stupidi".