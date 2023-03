Sosa: "Napoli perfetto. Spalletti? Dell'esperienza a Udine ricordo una sola cosa"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Roberto Sosa, ex calciatore del Napoli

TuttoNapoli.net

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Roberto Sosa, ex calciatore del Napoli: "La società è stata brava nella programmazione e oggi veder giocare il Napoli è bellissimo. Questa squadra è perfetta. E’ un Napoli diverso rispetto a quello di Maradona: Diego poteva ricoprire tutti i ruoli. Quest’anno è mancato Osimhen e non si è sentito, ma il Napoli ha continuato a giocare alla stessa maniera e per questo faccio i complimenti a Spalletti. L’ho avuto a Udine ed è stato il miglior allenatore che abbia avuto dal punto di vista comunicativo. Non ricordo nulla dell’aspetto tattico, ma ricordo il suo modo di arrivare a noi calciatori, anche in un allenamento. Spalletti è stato bravo a mettere i giocatori nel posto giusto. Nelle partite che il Napoli ha perso non ha snaturato il suo gioco, ecco perché questa squadra è così forte.