Sosa: "Quando Osimhen andrà via si pentirà di non aver esultato! Tifosi Napoli scelti da Diego!"

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, dopo la vittoria a Lecce dei campioni d'Italia ha parlato ai microfoni di Tele A: "Vorrei andare a Castel Volturno a dirglielo. Osimhen mi auguro resti, ma se tra 6 mesi andrà via si pentirà di questi gol senza esultanza e non potrà tornare indietro. Mi dispiace di questa scelta di essere triste. Questo club è stato scelto da Diego per i suoi tifosi. Come il Boca ed il Gimnasia. Non meritano questo. Il gol e’ la cosa più bella, mi dispiace molto di questa scelta di Osimhen".