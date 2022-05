Sosa: “Striscione contro Spalletti? Si può discutere l’allenatore, ma l’uomo non merita questo”

Roberto ‘El Pampa’ Sosa, ex calciatore del Napoli, ospite di Giochiamo D’Anticipo su Canale 8 è tornato sullo striscione contro Spalletti

Roberto ‘El Pampa’ Sosa, ex calciatore del Napoli, ospite di Giochiamo D’Anticipo su Canale 8 è tornato sullo striscione contro Spalletti esposto all’esterno del Maradona martedì sera: “Striscione contro Spalletti? E’ uno striscione che l’uomo non merita, si possono discutere l’allenatore e le sue scelte ma la persona non merita questo. Lui pensa 24 ore al Napoli e non merita questo striscione, esposto comunque in modo civile”.