Sosa: “Tra Kvaratskhelia e Insigne scelgo Lorenzo, il passato non si può dimenticare”

L’ex attaccante del Napoli, Roberto Carlos Sosa, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’: “Io non ho mai criticato Insigne. Tra lui e Kvaratskhelia io scelgo Lorenzo perché non puoi dimenticare il passato. Insigne è il miglior talento degli ultimi 15 anni, non è giusto criticarlo ora che non è più a Napoli”.