Sosa: "Tra Lukaku e Morata prendo tutta la vita Romelu! Perfetto per il modulo di Conte"

"Se la scelta dell'attaccante è quella vado sempre sul belga".

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, è intervenuto in collegamento dall'Argentina l'ex centravanti del Napoli Roberto "Pampa" Sosa: "Lukaku ha 31 anni e Morata 32, tra i due prendo tutta la vita Lukaku! Se la scelta dell'attaccante è quella vado sempre sul belga.

Poi è chiaro possiamo fare altri nomi, ma quali? Zirkzee? Probabilmente ha un altro tipo di mercato, infatti non è rimasto in Italia. Scamacca? E' un ottimo attaccante giovane, ma l'Atalanta in questo momento ti chiede 80mln. Quindi eventualmente, per le caratteristiche, perchè già conosce l'allenatore, per far inserire i due trequartisti e gli esterni, Lukaku ha le caratteristiche giuste per il 3421 di Conte".