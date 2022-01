Sostituto di Insigne, Pistocchi consiglia Giuntoli: “C’è un 2003 dell’Ajax che è fortissimo”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il noto giornalista Maurizio Pistocchi che ha detto la sua sul sostituto di Lorenzo Insigne in vista della prossima stagione: “Insigne è un bravissimo giocatore però interpreta il ruolo in una maniera nella quale ci sono tanti giocatori bravi in giro per l’Europa. In Germania ad esempio ci sono tantissimi esterni sinistri molto bravi. In Olanda tantissime squadre giocano con le ali e tanti giocatori disponibili che hanno le caratteristiche di Insigne. Boga sarebbe stato l’ideale ma è andato all’Atalanta. Se devo dare un consiglio a Giuntoli dico di guardare al vivaio dell’Ajax. C’è un 2003 olandese, Naci Ünüvar, è un’ala sinistra che ha già debuttato in prima squadra e in nazionale. E’ interessantissimo, grande qualità, doti tecniche, intelligente”.