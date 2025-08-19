Sostituto Lukaku, Marocchino consiglia: “Dovbyk gli assomiglia”

"È un macello, bisogna vedere ora chi riescono a prendere". Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ospite nella trasmissione "#Nonsolomercato" e in onda su Rai 2 è intervenuto a proposito della grave perdita di Lukaku da parte del Napoli e di Antonio Conte. Allenatore leccese campione d'Italia che, di fronte allo stop minimo di tre mesi dell'attaccante belga, avrebbe intenzione di tornare sul mercato per un altro giocatore.

Ma su chi virare? "Quello della Roma, Dovbyk, ha come caratteristiche secondo me Lukaku, gli assomiglia un pochettino", ha assicurato Marocchino. "Il problema alla radice è un altro: quando tu programmi una stagione devi partire col presupposto che i 3-4 giocatori cardine si facciano male, quindi devi anticipare questo. Se uno fosse stato al Napoli avrebbe dovuto pensarci. Devi anticipare, come i vaccini".