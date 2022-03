Sottosegr. Sport: "Striscione contro Napoli? Si commenta da solo. Non deve più accadere"

"Bisogna lavorare a misure importanti per permettere a società e tifosi di agire nel migliore dei modi".

Nella sua intervista a Sky Sport, il Sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, ha parlato anche dello striscione apparso all'esterno del Bentegodi contro Napoli: "Quello che è successo a Verona si commenta da solo, sono fatti che non dovrebbero mai accadere e dobbiamo lavorare perché non accadano più. Oltre alla multa di 10.000 euro ci vorrebbe anche una giornata con la curva vuota. Bisogna lavorare a misure importanti per permettere a società e tifosi di agire nel migliore dei modi".