Sottosegretario Vezzali: "Sponsor dalle scommesse? Lavoriamo per sospensione del Decreto"

Il mondo dello sport italiano sta chiedendo a gran voce, da tempo, che possa essere sospeso il Decreto Dignità nella parte che riguarda il divieto alle società sportive di poter avvalersi delle sponsorizzazioni delle agenzie di scommesse e il sottosegretario con delega allo sport, Valentina Vezzali, dal Social Football Summit a Roma, ha affermato: "Stiamo lavorando per cercare di rendere possibile una sospensione temporanea del Decreto. Sempre tenendo centrale l’importanza di combattere e contrastare la ludopatia. Aprirò un tavolo con tutte le associazioni interessate per trovare un equilibrio tra risorse economiche da destinare al mondo sportivo e l’attenzione di contrastare la ludopatia. Una misura che potrebbe essere una via di mezzo potrebbe essere quella di portare avanti la pubblicità indiretta, con i loghi sulle maglie e i banner negli stadi, a dispetto della pubblicità diretta, perché un atleta che promuove le scommesse non avvantaggia il betting. Serve una convergenza sia con il mondo dell’associazionismo che tutela e combatte la ludopatia, sia con il mondo politico". A riportarlo è Calcio e Finanza.