Soviero approva Garcia: “È un’ottima soluzione e consente al Napoli continuità tattica”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Salvatore Soviero, allenatore ed ex portiere di Genoa e Salernitana.



Rudi Garcia l’uomo giusto per continuare col progetto cominciato da Spalletti’

“Garcia non ha allenato squadrette. Ha lavorato in una piazza difficile come Roma, gode di una certa esperienza e consente al Napoli continuità tattica. È un’ottima soluzione, ed eventuali passi falsi devono essere preventivabili in qualsiasi caso. I cambi fanno parte di questo sport, anche se devo dire che i modi con cui si è giunti a questo epilogo mi lasciano un po’ perplesso. Vincolare l’allenatore un anno… Va anche detto che il Napoli era andato bene fin quando il presidente non ha parlato. Fino, cioè, al momento cruciale della stagione con il quarto contro il Milan. In finale il Napoli avrebbe potuto giovare di un approccio spensierato, e magari avrebbe potuto prevalere. Nei 99 pregi del presidente un difetto andrà pur trovato, e parlare meno, ogni tanto, non sarebbe male”.