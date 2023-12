Soviero attacca ADL: “Dice solo stupidaggini! Calcisticamente è un emerito ignorante"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Salvatore Soviero, ex portiere, tra le altre, di Salernitana e Genoa.



De Laurentiis disse che questa squadra potrebbe essere allenata da chiunque. Non crede, però, che il Napoli abbia bisogno di una guida tecnica? “Ogni volta che parla, De Laurentiis dice una stupidaggine. Parlare tanto per parlare, è meglio stare zitti… È sempre pronto a gettare fango su allenatori e calciatori. Le sue dichiarazioni sono mortificanti. Almeno, in passato aveva il contraddittorio in un allenatore di personalità e in un dirigente che poteva fare gruppo. Pensava di poter fare tutto da solo ma, calcisticamente, ha dimostrato di essere un emerito ignorante. Non vuole essere un insulto, ma soltanto denotare che ignora gli aspetti tecnici di questo sport.

Una società non può essere guidata da chi pensa solo a parlare di marketing o ad insegnare alla gente a vivere. La gente sa vivere anche da sola… Il problema, adesso, sarà ricostruire. Si trova in un limbo e, se non capisce di essere parte del problema, questo potrebbe persistere. Fa riflettere che, in una squadra che ha appena raggiunto il successo, tutti vogliano andare via… Si pensa sempre al bilancio, ma se si perde la Champions è un problema. Anche la scelta di Mazzarri, preferito per un contratto a sette mesi, può costituire un ulteriore problematica”