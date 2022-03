Soviero: “Mertens? Non vedo cortei di tifosi fuori dalla sede della società per farlo restare”

"Il Napoli è in forma e motivato. Se fa risultato a Bergamo, può agganciare il Milan in vetta nonostante qualche defaillance in casa".

"Con l'Atalanta ci vuole tanto cuore e tanto fattore 'C'. Il Napoli è in forma e motivato. Se fa risultato a Bergamo, può agganciare il Milan in vetta nonostante qualche defaillance in casa". Ne è convinto l'ex portiere Salvatore Soviero, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, che ha anche detto la sua sul dualismo Ospina-Meret tra i pali. "Il Napoli ha bisogno di due portieri perché gioca su più fronti, ma va in campo chi ha più personalità come Ospina. Togliendo il problema a Meret con un eventuale cessione del colombiano, questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio considerando anche i frequenti infortuni di Alex. Ma sei vuoi per forza recuperare l'investimento - ha osservato - rischi di non trovarti niente in mano. Se con tre allenatori ha giocato sempre Ospina, qualche domanda me la farei".

In assenza di Osimhen, Mertens è chiamato a trascinare il reparto offensivo, "lui che ha fatto una carriera a Napoli, ma non vedo cortei di tifosi fuori dalla sede della società per farlo restare. Eppure, ha una qualità fuori dal comune e ha tutte le caratteristiche per fare la differenza".