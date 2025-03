Soviero: “Ospina miglior portiere dell’era ADL per personalità! Tra i pali dico Iezzo”

Salvatore Soviero, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Social Club su 1 Station Radio. Di seguito un estratto dell’intervista.

Sulla lotta scudetto: ”Le prossime due partite contro Milan e Bologna sono quelle decisive per avere ancora velleità scudetto, perché è stato il Napoli a gettare al vento le sue chance perdendo punti importati per strada vedi Como e Venezia con compagini ampiamente alla portata.

Si diceva che il giocare meno poteva avvantaggiare il Napoli ma in verità il calo fisico nel calcio lo hai anche quando giochi meno. Con la cessione di Kvara nel Napoli è cambiato qualcosa. Inoltre non prendere il suo sostituto ha inciso sul morale dello spogliatoio. La cessione andava fatta a giugno ma mai e poi mai a gennaio da primo in classifica”.

Sul rinnovo di Meret, Soviero ha proseguito: “Offrire un rinnovo anno dopo anno non è una dimostrazione che si crede tanto nel calciatore ma è un rinnovo fatto per non perdere il capitale e cercare di venderlo alla prima offerta buona. Come personalità Ospina è stato il portiere più forte dell’era De Laurentiis. Tra i pali dico Gennaro Iezzo”.