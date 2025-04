Soviero sicuro: “Il Napoli dopo Bologna-Inter sarà a +2 sull’Inter”

L’ex portiere Salvatore Soviero, intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione 'Fuorigioco’, ha parlato della corsa scudetto tra Inter e Napoli che vede le due squadre a 3 punti di distanza a 7 giornate dal termine: “Dopo Bologna-Inter, il Napoli sarà a +2 in classifica sui nerazzurri. Per me perde con il Cagliari e perde a Bologna mentre il Napoli farà dei punti con Empoli e Monza”.

