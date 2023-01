Soviero su Gollini: "Non giocava per problemi con Gasp, non è il primo. Li ho avuti anch'io"

"E' un acquisto utile, innanzitutto è più giovane rispetto a Sirigu, che evidentemente non dava garanzia fisiche".

Salvatore Soviero, ex portiere, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Gollini? E' un acquisto utile, innanzitutto è più giovane rispetto a Sirigu, che evidentemente non dava garanzia fisiche. Gollini è un portiere di valore, non sta giocando molto negli ultimi anni, dopo una prima parte di carriera molto buona. Purtroppo con l'Atalanta ha avuto qualche problema con Gasperini ma non è il primo e non sarà l'ultimo, specie con i calciatori di personalità il tecnico va in sofferenza perchè non li sa gestire.