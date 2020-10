Spadafora: "Faremo di tutto per non fermare lo sport. Stop solo alle partite tra amici"

"Faremo di tutto affinché lo sport, con tutti i benefici che comporta, non si fermi di nuovo". Questa la promessa del ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, che ha rilasciato delle dichiarazioni per gli organi di stampa in merito al nuovo DPCM firmato dal presidente del Consiglio. "Dal lato sportivo al momento si è deciso di fermare solo le attività amatoriali degli sport di contatto: per intenderci, le “partitelle” organizzate tra amici. Non che non abbiano importanza o non siano utili ma in un momento così difficile, e speriamo per un breve periodo, dobbiamo ritornare a fare qualche sacrificio".