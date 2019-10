Spagna U21, De La Fuente elogia Fabian: "Può diventare tra i più forti al mondo!"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna Under 21. Queste le sue dichiarazioni: "La Nazionale spagnola ha nel lavoro il suo segreto. Il ciclo dura perché si dà ampio spazio al giovani, ci si fida dei talenti e li si fa giocare e crescere sin da piccoli.



Fabian? Fabian Ruiz lo conoscevo perché lo avevo nell’Under 19, ma devo ammettere che nel Napoli con Ancelotti è cresciuto molto dal punto di vista tattico, fisico e tecnico. Ha un cammino roseo di fronte a sé e può diventare tra i centrocampisti più forti al mondo. Giocatori come Fabian e Ceballos meritano libertà, con calciatori del genere i moduli contano relativamente è l’atteggiamento che fa la differenza. Fabian è già forte e nonostante sia giovane, fa già parlare di sé, ha talento e sono certo possa ancora migliorare.

Sirene di mercato? Penso che Fabian Ruiz può giocare in ogni squadra perché è un giocatore duttile e versatile e si adatterebbe ad ogni società. L’anno scorso nel Napoli ha giocato in tutte e 4 le posizioni di centrocampo e quindi può fare qualsiasi cosa in un campo di calcio.



Llorente? Llorente l’ho allenato quando era un ragazzino e oggi posso dire che è un attaccante completo, con grande esperienza e il Napoli ha fatto bene a prenderlo. Sono certo che lascerà il segno a Napoli”.