Spalletti a sorpresa: "Rosso a Pellegrini? Ho urlato a Bastoni..."

Pellegrini era condizionato dalla pressione che sta vivendo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale che al termine di Italia-Belgio 2-2 ha risposto così: "Abbiamo perso un paio di palloni sanguinosi in costruzione, quando si gioca uomo contro uomo bisogna saltare l'uomo e diventa rischioso, ho urlato a Bastoni di cercare Retegui in occasione dell'espulsione perché avevo visto il difensore staccarsi su Pellegrini.

Bastoni lì non può vedere quanto margine ha il difensore per anticipare Pellegrini, si può sbagliare perché sono due errori normalissimi ma sono venuti fuori due gol. Pellegrini devo rivedere l'episodio ma credo fosse espulsione, si sentiva un po' frustato e ha provato il tutto per tutto perché si è sentito anticipato e se tocchi coi tacchetti è sempre rosso. Poi prendi gol sul calcio di punizione, prendi un gol evitabile su calcio d'angolo. Stasera doveva andare così, abbiamo pagato troppo cari questi piccoli errori".