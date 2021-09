Spalletti avvisa: "Cagliari organizzato, conosco bene Mazzarri. Non basteranno i singoli..."

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara di domani con il Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato del collega Mazzarri e delle insidie a cui potranno andare incontro gli azzurri: "Io lo conosco bene, c'è un km di differenza tra me e lui, c'è un ponte che ci divide. Ci conosciamo bene, quella stretta di mano lì è solo un gioco confidenziale tra amici. Mi aspetto un Cagliari organizzato, lui sa organizzare le squadre, voi lo conoscete, domenica non ha fatto una grandissima partita, ma la precedente con la Lazio hanno dimostrato già quello che il tecnico chiede e cosa vuole. Ci vorrà il nostro massimo, in un contesto di squadra, non bastano a volte le qualità individuali contro squadre organizzate e che giocano con blocchi compatti".