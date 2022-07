Spalletti bacchetta Politano: "Ha creato questa situazione da solo, vediamo cosa ci dirà"

Nel corso della prima conferenza stampa da Dimaro, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si è soffermato su Matteo Politano.

Nel corso della prima conferenza stampa da Dimaro, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si è soffermato su Matteo Politano e sulla volontà dell'esterno di cambiare aria: "Politano se l'è creata da solo questa situazione, noi non abbiamo fatto niente. In quale squadra non c'è confronto e non si viene messi in discussione? Bisogna vedere cosa ci dirà".