Spalletti: "Basta domande su Kvara, questa cosa non piace a nessuno!"

In conferenza stampa è stata posta un'altra domanda su Khvicha Kvaratskhelia, grande assente di Atalanta-Napoli, a Luciano Spalletti. Questa la risposta del tecnico azzurro: "Nessuno è contento di questo tema nello spogliatoio, senza Kvara si può vincere lo stesso, la fate lunga. Se devo dipendere da un altro che vado a fare in campo? Non è che abbiamo fatto qualcosa di più perché non c'era lui, ma perché i ragazzi lo sanno fare. Loro devono far vedere il calcio che sono abituati a far vedere. Venire a giocare in questo ambiente e fare quello che fai in tutti i campi è sintomo di crescita della squadra".