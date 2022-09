Spalletti: "Belle Champions con la Roma, allo Zenit mi ricordavano ancora..."

"Questa sensazione sono convinto che ce l’hanno i miei calciatori, se no non potevano giocare una partita come quella contro il Liverpool".

Nell'intervista rilasciata a Sky Sport alla vigilia dell'impegno di Champions che attende il Napoli contro i Rangers, l'allenatore azzurro Luciano Spalletti ha parlato anche dell'importanza e delle emozioni che dà giocare la massima competizione europea per club: "In generale le partite passano per non ripassare più e capita anche di non giocare in Champions un'altra volta. Corretto volersela vivere totalmente, poi c'è anche l'ambizione di voler far vedere di essere sul livello di certi campioni. Ricordo che con la Roma ho passato dei bei periodi in Champions, e poi giravo il mondo con la divisa dello Zenit e tutti che ancora mi ricordavano come allenatore della Roma... Questa sensazione sono convinto che ce l’hanno i miei calciatori, se no non potevano giocare una partita come quella contro il Liverpool".