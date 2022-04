Spalletti: “Cambi? ADL mi brontola sempre perchè sostituisco troppo tardi o chi non devo”

Questa una delle domande a cui ha risposto Luciano Spalletti in conferenza stampa post Napoli-Roma

Non crede che il Napoli si è abbassato di più con l'uscita di Osimhen e Insigne? Questa una delle domande a cui ha risposto Luciano Spalletti in conferenza stampa post Napoli-Roma: "A fine anno andate da De Laurentiis e ditegli che Spalletti sbaglia i cambi. Osimhen sa fare delle cose, in quel momento lì la gara era messa in un certo modo. Dries è più bravo a palleggiare, a tenere la squadra corta. A Bergamo Osimhen non c'era e abbiamo vinto. Poi volete Mertens in campo, ogni volta con questa storia. Abbiamo perso perchè non si è tenuta la palla, abbiamo perso dei palloni che non possiamo perdere. Non siamo stati una squadra che ha la convinzione per avere certe qualità. Il gioco dei cambi a commentarle dopo a farlo ne esci male. De Laurentiis mi brontola sempre perchè sostituisco troppo tardi o perchè ho sostituito chi non dovevo. Con i cambi ognuno vede quel che vuole".