Spalletti contro gli ultrà napoletani in strada: “Non c’erano solo tedeschi! Provate ad essere all’altezza del Napoli!”

Luciano Spalletti ha commentato ieri in conferenza stampa i tafferugli avvenuti a Napoli, chiamando in causa anche gli ultrà del Napoli o comunque quella frangia violenta entrara successivamente nei disordini: "Quando si è parlato di vengono e non vengono, non si è parlato di essere uniti contro la violenza, non ci sono solo quelli della squadra avversari ma si riuniscono tutti quelli che vogliono fare casino. Non ci fanno entrare, quell'ironia... ma chi fa casino non deve usare il calcio, quello di buono c'era sul campo e le tribune, non bisogna andare fuori a cercare altre cose, ma festeggiare per il traguardo storico.