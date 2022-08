Spalletti e il rapporto con Koulibaly: "Era un allenatore in campo, voleva sempre attaccare!"

Luciano Spalletti, ai microfoni di DAZN, racconta del suo rapporto con Kalidou Koulibaly

Luciano Spalletti, ai microfoni di DAZN, racconta del suo rapporto con Kalidou Koulibaly: "De Rossi, Salah e senza fare torti a nessuno della mia squadra Koulibaly. Kouli è veramente una persona straordinaria, oltre ad essere un grande campione.

E' stato subito fin dall'inizio,veniva a salutarmi tutte le mattine nel mio ufficio, era il vero influencer dello spogliatoio. Per me è come aver perso un collaboratore, in campo con la sua voce e prestanza fisica era come se fosse un allenatore. Voleva sempre attaccare, recuperare palla alta. Le parole erano sempre le stesse: 'Mangia, mangia', ovvero mangia campo, andiamo a montargli addosso. Quest'anno sarebbe stato anche capitano, ne ho persi due in colpo solo".