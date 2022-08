Spalletti e la corsa scudetto: "Napoli tra Milan, Inter e Juve. Osimhen può diventare leader"

Dovendo fare una griglia di partenza della Serie A, dove collocherebbe Luciano Spalletti il suo Napoli?

Dovendo fare una griglia di partenza della Serie A, dove collocherebbe Luciano Spalletti il suo Napoli? "Tra Milan, Inter e Juventus, siamo pagati per produrre risultati. E ci proveremo", assicura l'allenatore azzurro in un'intervista al Corriere della Sera: "Non esiste una squadra forte sulla carta, le squadre sono tante cose insieme. Noi dobbiamo essere bravi a sopperire a qualche limite con la personalità e il gioco. Leader? Sono i giocatori che devono esserlo. Osimhen è uno che può diventarlo. Ci punto".