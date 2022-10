Spalletti e le scelte contro i Rangers: "Rosa di livello, ci saranno 3-4 giocatori freschi"

Parla così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, alla vigilia della sfida di Champions League contro i Rangers

"Come ho programmato il turnover? Io scelgo sempre la formazione per vincere, non per il turnover. Poi sulla possibilità di avere dei giocatori forti anche fuori, mi dà l'alternativa di poter far giocare anche altri". Parla così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, alla vigilia della sfida di Champions League contro i Rangers: "In pratica, siamo tornati alle 2 da Roma, la mattina alle 11 è difficile sviluppare l'allenamento, anche oggi chi ha giocato ha fatto seduta diversificata, ancora devono recuperare e quindi avendo una rosa di livello abbiamo possibilità di cambiare qualcosa e lo faremo. Ci saranno 3-4 giocatori freschi".