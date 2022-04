Spalletti elogia ADL: "Si dice sia un caterpillar, invece ha avuto la giusta sensibilità"

Quali sono le certezze di questa settimana? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli

Quali sono le certezze di questa settimana? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia del match contro il Sassuolo - gara valida per la 35esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Quelle tracciate dal presidente, si racconta di lui come un caterpillar, ma ha dimostrato sensibilità riunendo tutte le componenti per rinforzare quel corpo unico che ci ha dato tante soddisfazioni quest'anno. La sua presenza dà sempre degli stimoli ai calciatori, ha avuto la sensibilità di parlare con tutti ai tavoli con i ragazzi, s'è reso conto del momento attuale e si riparte da questo gruppo compatto, forte, unito che vuole raggiungere l'obiettivo di inizio stagione. Sul futuro non abbiamo parlato, siamo tutti proiettati e determinati per far bene in queste ultime gare dopo quanto accaduto nell'ultima".