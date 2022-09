Spalletti esalta Raspadori: "Può giocare ovunque, si adatta a ogni situazione"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Giacomo Raspadori

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Giacomo Raspadori: "È uno duttile, uno che va in questi vuoti, li riconosce, la palla addosso la sa reggere, non gli dà fastidio la marcatura perché ha forza. In questa liquidità di calcio può fare l'esterno, la mezzala, la punta, il trequartista, si adatta a quello che dicevamo prima".