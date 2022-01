"Spalletti fu minacciato dai tifosi della Roma", dalla Capitale svelano il retroscena

Angelo Mangiante, corrispondente da Roma per Sky Sport, ha raccontato un retroscena legato agli anni in giallorosso di Luciano Spalletti nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti venne minacciato quando passò dall'Udinese alla Roma, i tifosi giallorossi non volevano il suo arrivo. Venivano fischiati finanche i calciatori. Spalletti è uno che riesce a tirare fuori il meglio nei momenti di difficoltà ed è un miracolo quello che ha fatto nella situazione d'emergenza del Napoli".