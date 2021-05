Spalletti, il dg che l'ha lanciato da allenatore: "Il Napoli ha preso un nome di prima fascia"

Pino Vitale, per tredici anni direttore generale dell'Empoli, club da cui è partito lo Spalletti allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti è un allenatore di prima fascia, il Napoli ha fatto una grande scelta. Ha fatto bene all'estero, alla Roma, all'Inter. Luciano è uno che vuole carta bianca, non vuole mosche sul naso. Fa giocare benissimo la squadra ed è molto bravo anche nella scelta dei calciatori, per cui sarà un'arma in più anche in chiave mercato".